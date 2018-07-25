شاهد.. الفيفا يكشف عن فريق "الأحلام" للمشجعين والفائزين بالجوائز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن نتيجة تصويت الجماهير عبر موقعه الرسمي، على اختيار "فريق الأحلام للمشجعين" التشكيلة المثالية لمنتخب بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

وحصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الفائز بجائزة كرة adidas الذهبية لأفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، على أكبر عدد من الأصوات وصلت إلى 49 بالمائة، وتلاه في المرتبة الثانية النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي سجل هدفين وصنع مثلهما، برصيد 45.6 بالمائة، وجاء ثالثا المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، صاحب الأربعة أهداف، بنسبة تصويت بلغت 41.1 بالمائة.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لمنتخب مونديال "روسيا 2018"، أو فريق الأحلام للمشجعين:

لحراسة المرمى:

البلجيكي تيبو كورتوا (19%)

لاعبو خط الدفاع:

الأوروغوياني دييغو غودين (25.8%)

البرازيلي مارسيلو (18%)

البرازيلي تياغو سيلفا (29.3%)

الفرنسي رافائيل فاران (31.5%)

لاعبو خط الوسط:

البرازيلي فيليبي كوتينيو (45.6%)

البلجيكي كيفين دي بروين (30.6%)

الكرواتي لوكا مودريتش (49%)

لاعبو خط الهجوم:

الإنجليزي هاري كين (36.3%)

الفرنسي كيليان مبابي (41.1)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (25.2%)

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ru"