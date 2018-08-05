الكأس الدولية للأبطال.. ريال مدريد يهزم يوفنتوس وميلان يفاجئ برشلونة

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-1، فيما خسر برشلونة الإسباني أمام ميلان الإيطالي بهدف نظيف في الوقت القاتل، ضمن الكأس الدولية الودية للأبطال.

وفي المباراة الأولى، التي غاب عنها أفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس، نجح ماركو أسينسيو في قيادة الفريق الملكي إلى الفوز في الشوط الثاني، بعد أن سجل له ثنائية في الدقيقتين 47 و56.

وتقدم يوفنتوس بالنيران الصديقة عبر المدافع الدولي الإسباني داني كارفاخال، الذي سجل خطأ في مرمى فريقه عندما حاول اعتراض كرة خطرة فتحولت إلى الشباك في الدقيقة 12، لكن الويلزي غاريث بيل أدرك التعادل قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي مباراة ثانية في البطولة، فاجأ ميلان فريق برشلونة بهدف قاتل سجله البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وهزمه بنتيجة 1-0.

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المصدر: وكالات