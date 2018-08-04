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كأس الأبطال الدولية.. إنتر ينتزع فوزا صعبا من ليون

الرياضة

كأس الأبطال الدولية.. إنتر ينتزع فوزا صعبا من ليون
AFP
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انتزع فريق إنتر ميلان الإيطالي، فوزا صعبا من نظيره ليون الفرنسي، 1- 0، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

أحرز هدف إنتر الوحيد لاوتارو مارتينيز في (د.52).

ويلتقي إنتر  مع أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، في ثالث مبارياته في البطولة، فيما يلعب ليون مع تشيلسي، يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة ساسولو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، يوم الـ 19 أغسطس الجاري، فيما يستعد ليون لمواجهة أميان في الـ 12 أغسطس، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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