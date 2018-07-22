إنييستا يخسر مباراته الأولى مع فريقه الجديد
خسر الإسباني أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق، في المحطة الأولى لمشواره في الدوري الياباني، حيث ظهر كبديل في مباراة فريقه الجديد فيسل كوبي أمام شونان بلمير اليوم الأحد.
وشهد "الرسام" على بداية سيئة مع فريقه الجديد، حين خسر أمام منافسه شونان بلمير بثلاثية نظيفة.
#イニエスタ 選手、#Ｊリーグ デビューに向けアップ中✨@andresiniesta8@vissel_kobepic.twitter.com/eMXvvdHSCK— Ｊリーグ (@J_League) July 22, 2018
وجلس إنييستا على مقاعد البدلاء عند صافرة البداية، ولم يحصل على فرصة المشاركة إلا في الدقيقة 58، حيث قام 30 ألف مشجع بالترحيب به وتحيته من المدرجات.
遂にイニエスタ選手がピッチに！！！— ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) July 22, 2018
#Jリーグ 中継は #DAZN！
登録は➡️https://t.co/Orf0yijCcX
試合速報はこちら⇩
［HP］https://t.co/e4PYl3jBZf
［Viber］https://t.co/KXVrq49OFl#vissel#神戸vs湘南#iniestapic.twitter.com/tCiedMxUcf
ويعد إنييستا أبرز اسم ينضم إلى ناد ياباني لكرة القدم، ويأتي على عكس الاتجاه السائد لدى العديد من اللاعبين المخضرمين والأسماء البارزة في عالم الساحرة المستديرة بالانتقال إلى أندية في الصين تجذبهم بعقود باذخة ووعود بتحول البلاد في السنوات المقبلة إلى عملاق كروي.
المصدر: وكالات