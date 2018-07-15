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البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018

15 يوليو 2018 | 18:35 GMT
البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018
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Dylan Martinez / Reuters

نال البلجيكي تيبو كورتوا جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقدم كورتوا أداء مذهلا، ليساهم في احتلال منتخب بلاده المركز الثالث في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

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وذهبت جائزة أفضل لاعب للكرواتي لوكا مودريتش، وجائزة أفضل لاعب صاعد للنجم الفرنسي كيليان مبابي، فيما توج المهاجم الإنجليزي هاري كين، بالحذاء الذهبي، بعد تصدره قائمة هدافي المونديال الروسي.

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تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا توج بالنسخة الـ21 لكأس العالم، عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية، على نظيره الكرواتي (4-2).

المصدر: RT

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