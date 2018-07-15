شاهد .. غريزمان يحرز الهدف الثاني لفرنسا في شباك كرواتيا

وضع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان منتخب بلاده في المقدمة مجددا أمام كرواتيا بتسجيله الهدف الثاني للـ"الديوك"، في اللقاء الذي يقام الآن في نهائي مونديال روسيا.

وجاء هدف فرنسا الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي منتخب، وانبرى لها غريزمان بنجاح في الدقيقة (39).

وأدرك الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة (33) من تسديدة صاروخية من خارج مربع العمليات.

وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجله المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة (18).

يتبع..

المصدر: RT