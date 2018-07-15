مبابي أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا

توج نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب صاعد في النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا.

وسجل كيليان مبابي (19 عاما) هدفا في فوز منتخب بلاده على نظيره الكرواتي (4 -2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على أرضية "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

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ورفع مبابي رصيده من الأهداف في المونديال الروسي إلى 4 أهداف، في وصافة قائمة هدافي البطولة، خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي توج بجائزة

هداف النسخة الـ21 لكأس العالم، بتسجيله ستة أهداف.

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المصدر: وكالات