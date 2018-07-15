 
مباشر
عاجل
بوتين: كل من يملك هوية المشجع لديه الحق بدخول روسيا حتى نهاية العام الحالي

مبابي أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا

الرياضة

مبابي أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا
Reuters Christian Hartmann
مبابي أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kio0

توج نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب صاعد في النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا.

وسجل كيليان مبابي (19 عاما) هدفا في فوز منتخب بلاده على نظيره الكرواتي (4 -2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على أرضية "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

إقرأ المزيد
فرنسا بطلة لمونديال روسيا 2018 فرنسا بطلة لمونديال روسيا 2018

ورفع مبابي رصيده من الأهداف في المونديال الروسي إلى 4 أهداف، في وصافة قائمة هدافي البطولة، خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي توج بجائزة
هداف النسخة الـ21 لكأس العالم، بتسجيله ستة أهداف.

إقرأ المزيد
مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا