رسميا.. اتحاد جدة يتعاقد مع البرازيلي جوناس دي سوزا

أعلن نادي الاتحاد جدة السعودي لكرة القدم، رسمياً الاتفاق مع نادي فلامنغو على انتقال لاعب الوسط البرازيلي جوناس دي سوزا للعب في صفوف العميد ابتداء من الموسم الجديد.

واجتاز جوناس دي سوزا (26 عاما) الفحص الطبي بنجاح في مدينة دبي الإماراتية ووقع على عقد رسمي، اليوم الاثنين، لمدة 3 مواسم.

جوناس نمر جديد في كتيبة العميد#هلا_بالنمورpic.twitter.com/8E1VDZ8l24 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 9, 2018

ولعب جوناس دي سوزا خلال الموسم 23 مباراة بقميص نادي فلامنغو، وكان قد انتقل إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة بمبلغ 900 ألف جنيه إسترليني في صيف 2016، قبل أن يعود إلى فلامنغو في يناير 2017 بعد انتهاء إعارته.

النادي يتعاقد رسميا مع اللاعب جوناس دي سوزا#هلا_بالنمورpic.twitter.com/rOxHnOdnlO — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 9, 2018

وكان الاتحاد قد أعلن، في وقت سابق، التعاقد مع الأسترالي الدولي ماثيو جورمان لمدة عامين.

المصدر: وكالات