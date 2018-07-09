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رسميا.. اتحاد جدة يتعاقد مع البرازيلي جوناس دي سوزا

الرياضة

رسميا.. اتحاد جدة يتعاقد مع البرازيلي جوناس دي سوزا
twitter.com/ittihad
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أعلن نادي الاتحاد جدة السعودي لكرة القدم، رسمياً الاتفاق مع نادي فلامنغو على انتقال لاعب الوسط البرازيلي جوناس دي سوزا للعب في صفوف العميد ابتداء من الموسم الجديد.

واجتاز جوناس دي سوزا (26 عاما) الفحص الطبي بنجاح في مدينة دبي الإماراتية ووقع على عقد رسمي، اليوم الاثنين، لمدة 3 مواسم.

ولعب جوناس دي سوزا خلال الموسم 23 مباراة بقميص نادي فلامنغو، وكان قد انتقل إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة بمبلغ 900 ألف جنيه إسترليني في صيف 2016، قبل أن يعود إلى فلامنغو في يناير 2017 بعد انتهاء إعارته.

وكان الاتحاد قد أعلن، في وقت سابق، التعاقد مع الأسترالي الدولي ماثيو جورمان لمدة عامين.

المصدر: وكالات

 

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