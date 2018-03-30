زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة ميامي
تابع الألماني ألكسندر زفيريف مشواره نحو لقب ثالث في بطولات الماسترز، ببلوغه نصف نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس، عقب تغلبه على منافسه الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين نظيفتين.
وتمكن زفيريف المصنف رابعا من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و24 دقيقة.
Semis for Sascha 🙌— Miami Open (@MiamiOpen) March 30, 2018
Zverev nets his first career win over Coric 6-4, 6-4 to reach maiden #MiamiOpen semifinals. pic.twitter.com/5o36zzoPEK
وسيواجه زفيريف في الدور نصف النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 9 ملايين دولار، الإسباني بابلو كارينو بوستا الفائز بدوره على الجنوب إفريقي كيفين أندرسون بمجموعتين مقابل واحدة، تفاصيلها 6-4 و5-7 و7-6.
PCB ➡️ SFs@pablocarreno91#MiamiOpenpic.twitter.com/qcNnR7gEgQ— Miami Open (@MiamiOpen) March 29, 2018
وفي مباراة نصف النهائي الثانية يلتقي الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف خامسا مع الأمريكي جون إيسنر المصنف 14.
المصدر: ATP
أليكسي اسبر