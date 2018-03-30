أوستابينكو تواجه ستيفينز في نهائي بطولة ميامي للتنس

تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو إلى المباراة النهائية لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، بتغلبها على منافستها الأمريكية دانييلا كولينز بمجموعتين نظيفتين اليوم الجمعة.

وتمكنت يلينا أوستابينكو بطلة فرنسا المفتوحة من الفوز على الأمريكية غير المصنفة دانييلا كولينز بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و39 دقيقة.

وقالت أوستابينكو بعد اللقاء: "أشعر أنني بحالة مذهلة الآن، لعبت بشكل جيد حتى النهاية، وحاولت اللعب بطريقتي وأنا سعيدة بالكيفية التي أنهيت بها المباراة".

إقرأ المزيد

وستواجه أوستابينكو في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 7 ملايين دولار، الأمريكية سلوان ستيفينز الفائزة بدورها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 3-6، و6-2، و6-1، خلال ساعتين و9 دقائق.

المصدر: WTA

أليكسي اسبر