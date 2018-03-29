ستيفينز تقلب الطاولة على أزارينكا وتبلغ نهائي ميامي

واصلت الأمريكية سلوان ستيفنز، مغامرتها في منافسات فردي السيدات، ببطولة ميامي التنس، عقب تأهلها للمباراة النهائية للبطولة، إثر فوزها على فيكتوريا أزارينكا، اليوم الخميس.

وقلبت ستيفنز، تأخرها في المجموعة الأولى أمام أزارينكا، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها، لتفوز بنتيجة 3-6، و6-2، و6-1.

ومن المقرر أن تلعب ستيفنز في المباراة النهائية، مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجمع بين اللاتفية يلينا أوستبنكو والأمريكية دانييلا كولينز.

Spectacular Stephens!⁰⁰@SloaneStephens is on to her first @MiamiOpen final!



Comes back from a set back to edge Azarenka 3-6, 6-2, 6-1 pic.twitter.com/zbKtVurorH — WTA (@WTA) March 29, 2018

المصر: DPA

فادي سيمير