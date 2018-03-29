تصرف خارق للاعب كرة سلة في ثانيتين (فيديو)

تعملق البرازيلي باولينيو بوراسيني لاعب "باسكيت سيرينسي" أثناء مباراة بالدوري البرازيلي لكرة السلة أمام الضيف "باورو"، عندما أهدى فريقه الفوز بتسجيله 4 نقاط بآخر ثانيتين من اللقاء.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 77-80، قبل ثانيتين فقط من نهاية المباراة، عندما تحصّل باولينيو على رميتين حرتين.

وسجل الأولى ليقلص الفارق إلى نقطتين، وفي الرمية الثانية تقصد رمي الكرة بدقة متناهية بالإطار الدائري للسلة، لترتد إلى جانب الملعب حيث كان ينتظرها ليسدد من خارج القوس مسجلا ثلاث نقاط ليقلب النتيجة لمصلحة فريقه 81-80 في ثانيتين فقط، وسط ذهول وفرحة عارمة من زملائه والمشجعين على المدرجات.

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المصدر: NBB

أليكسي اسبر