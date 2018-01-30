بالفيديو.. لاعب يسجل سلة قاتلة عابرة للقارات في الثانية الأخيرة!

سجل لاعب فريق"إيفانستون تاون شيب" كرة خيالية عبرت الملعب بطوله، ليقود فريقه إلى الفوز على ماين ساوث ضمن بطولة المدارس الأمريكية لكرة السلة.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ماين ساوث بفارق نقطتين 44-42، قبل أن يسدد لاعب إيفانستون كرة من أول الملعب إلى آخره مسجلا سلة قاتلة، ليقلب النتيجة لصالح فريقه 45-44 في الثانية الأخيرة من عمر المباراة، وسط فرحة جماهيرية جنونية من لاعبي إيفانستون وجمهوره على حد سواء، فيما وقف الفريق المنافس في حالة ذهول غير مصدق لما حدث.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر