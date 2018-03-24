تشكيلة منتخب سوريا لمواجهة العنابي القطري
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يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، المباراة الثانية ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية لكرة القدم، بين منتخبي سوريا وقطر.
وكشف الألماني بيرند ستانج، المدير الفني لمنتخب سوريا، التشكيلة الأساسية، في أول مواجهة له في البطولة ضد نظيره العنابي:
عاجل :— شبكة الكرة السورية (@officiilsyrian) March 24, 2018
التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني في مواجهة قطر. pic.twitter.com/lluvv9WBx9
وكان العنابي القطري قد تغلب على نظيره العراقي (3-2)، في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الأربعاء الماضي، أمام نحو 65 ألف متفرج.
المصدر: "alsumaria.tv"
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