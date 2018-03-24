 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: وصول 4979 مسلحا وأفراد عائلاتهم إلى إدلب بعد إخراجهم من حرستا

تشكيلة منتخب سوريا لمواجهة العنابي القطري

الرياضة

تشكيلة منتخب سوريا لمواجهة العنابي القطري
twitter.com/qfa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0vm

يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، المباراة الثانية ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية لكرة القدم، بين منتخبي سوريا وقطر.

وكشف الألماني بيرند ستانج، المدير الفني لمنتخب سوريا، التشكيلة الأساسية، في أول مواجهة له في البطولة ضد نظيره العنابي:

إقرأ المزيد
منتخب سوريا - صورة من الأرشيف مدرب سوريا يتوعد العنابي القطري
إقرأ المزيد
فيديو.. قطر تفوز على العراق في بطولة الصداقة

وكان العنابي القطري قد تغلب على نظيره العراقي (3-2)، في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الأربعاء الماضي، أمام نحو 65 ألف متفرج.

المصدر: "alsumaria.tv"

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة