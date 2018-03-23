مدرب سوريا يتوعد العنابي القطري

أكد مدرب منتخب سوريا، الألماني بيرند ستانج، أنه سيحاول منع منتخب قطر من حسم لقب بطولة الصداقة الدولية الودية، خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين على ملعب البصرة الدولي، غدا السبت.

وقال بيرند ستانج، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة، في فندق شيراتون بمحافظة البصرة: "مباراة سوريا وقطر ستكون قوية، كون الفوز سيمنح قطر لقب بطولة الصداقة وهذا ما سنحاول أن نمنعه كوننا لعبنا معهم في تصفيات كأس العالم ونعرف عناصرهم جيدا".

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وأضاف المدرب الألماني: "منتخب سوريا أكمل تحضيراته للمباراة، وهو على استعداد لتقديم مباراة تنافسية على أعلى مستوى".

وسيواجه منتخب سوريا نظيره القطري، غدا السبت، على أرض ملعب البصرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وكان العنابي القطري قد تغلب على نظيره العراقي (3-2)، في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الأربعاء الماضي، أمام نحو 65 ألف متفرج.

المصدر: "alsumaria.tv"