فيديو.. قطر تفوز على العراق في بطولة الصداقة
twitter.com/alkasschannel
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تغلب المنتخب القطري على نظيره العراقي (3-2)، في المباراة الافتتاحية لبطولة الصداقة الدولية لكرة القدم، التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي، بحضور نحو 65 ألف متفرج.
وأحرز القطري أكرم حسن عفيف الهدفين الأول والثاني للعنابي، عند الدقيقتين (16 و45)، بينما تكفل زميله إسماعيل محمد، بتسجيل الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 63.
في حين سجل هدفي العراق كل من أحمد ياسين غني، وحسين علي السعيدي، في الدقيقتين (16 و45) على الترتيب.
فيديو : اهداف المباراة #منتخبنا_الوطني 3 - 2 #العراق#بطولة_الصداقة_الدوليةpic.twitter.com/xoKUmboqCL— قناة الكأس (@alkasschannel) March 21, 2018
وسيكون منتخبا قطر والعراق على موعد مع نظيريهما السوري، يومي السبت والثلاثاء المقبلين، على الترتيب.
المصدر: "twitter/alkasschannel"
نايف الكوردي
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