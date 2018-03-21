بالفيديو.. 65 ألف متفرج يحضرون لقاء العراق وقطر

توافد نحو أكثر من 65 ألف متفرج، اليوم الأربعاء، إلى ملعب البصرة الدولي، لحضور المباراة الافتتاحية لبطولة الصداقة الدولية لكرة القدم، بين منتخبي العراق وقطر.

وستنطلق مباراة العراق وقطر، اليوم في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وفيما يلي تشكيلة منتخب العراق:

ويستضيف العراق مباريات بطولة الصداقة الدولية، في الفترة ما بين يومي (21 و28) من مارس الجاري، في المدينة الرياضية بالبصرة، وبمشاركة ثلاثة منتخبات هي العراق وسوريا وقطر.

المصدر: وكالات