ماذا أهدى محمد صلاح لوالدته في "عيد الأم"؟

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه ولكن هذه المرة بدون كرة وخارج المستطيل الأخضر، إذ لم ينس فضل والدته عليه ليقدم لها هدية قيمة بمناسبة عيد الأم.

وقال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس صلاح، إن الأخير أهدى والدته رحلة عمرة بمناسبة عيد الأم، وذلك أثناء وجودها معه في إنجلترا خلال الأيام الماضية، وحضورها المباراة الأخيرة لليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي التي أحرز خلالها الفرعون المصري 4 أهداف (سوبر هاتريك).

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وأضاف شتية، أن والدة صلاح غادرت إنجلترا بعد المباراة، التي أقيمت السبت الماضي، وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

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وظهر الاحتفال بعيد الأم أو يوم الأم (Mother's Day) في مطلع القرن العشرين، ويحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى، فمثلا في العالم العربي يكون في اليوم الأول من فصل الربيع (أي 21 مارس)، أما في النرويج فيحتفل به في الثاني من فبراير، وفي الأرجنتين في الثالث من أكتوبر.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض