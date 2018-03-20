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بوادر أزمة بين صلاح وليفربول تلوح في الأفق!

الرياضة

بوادر أزمة بين صلاح وليفربول تلوح في الأفق!
Reuters Lee Smith
بوادر أزمة بين صلاح وليفربول تلوح في الأفق!
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كشفت تقارير إعلامية عن بوادر أزمة يمكن أن تتسبب بها إدارة نادي ليفربول بعد رفضها القاطع لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف "الريدز" رغم العروض المغرية التي قدمت للّاعب.

وقالت صحيفة "التليغراف" البريطانية في تقرير لها: "ليفربول سيرفض كل العروض التي ستأتي لصلاح الصيف المقبل".

وأضافت: "بعض الأندية ترغب في التعاقد مع صلاح لكن إدارة ليفربول سترفض تماما مناقشة العروض المقدمة".

وأشار التقرير إلى أن خزائن ليفربول مليئة بالأموال من صفقة "كوتينيو" التي جلبت للفريق 142 مليون جنيه إسترليني، فضلا عن 50 مليونا أخرى حصل عليها النادي بعد بلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فقد يتسبب تعنت إدارة ليفربول بأزمة مع صلاح مستقبلا، خاصة إذا ما قرر النجم المصري تغيير الأجواء والانضمام إلى فريق آخر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبدو الريال أبرز الأندية المرشحة لضم صلاح في ظل رغبة الفريق لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل، وأيضا لتعويض الرحيل المرتقب لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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