الحذاء الذهبي بين صلاح وميسي و"ريمونتادا" رونالدو!

أشعل نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهداف ليفربول المصري محمد صلاح الصراع، على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم بعد تألقهما مؤخرا في المنافسات المحلية.

وسجل صلاح رباعية تاريخية وقاد ليفربول إلى فوز عريض على ضيفه واتفورد (5-0) السبت الماضي، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع الفرعون المصري رصيده إلى 28 هدفا (56 نقطة) وينفرد بصدارة هدافي الدوريات الأوروبية.

ويتقدم صلاح بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه، الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي (50 نقطة)، بينما يحتل هداف توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين المركز الثالث برصيد 24 هدفا (48 نقطة) إلا أن حظوظه في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم تبقى ضئيلة بعد تعرضه لإصابة مؤخرا ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

أما النجم البرتغالي رونالدو الذي يقدم مستويات رائعة مع بداية العام الحالي، فقد انضم إلى السباق على جائزة الحذاء الذهبي بعد أن تمكن هو الآخر من تسجيل رباعية الأحد الماضي، في اللقاء الذي جمع فريقه ريال مدريد بضيفه جيرونا في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 22 هدفا (44 نقطة ) ليحتل المركز الثامن في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافي الدوريات الأوروبية حاليا:

1- محمد صلاح: 28 هدفا – 56 نقطة

2- ليونيل ميسي: 25 هدفا – 50 نقطة

3- هاري كين: 24 هدفا – 48 نقطة

4- إدينسون كافاني: 24 هدفا – 48 نقطة

5- شيرو إيموبيلي: 24 هدفا – 48 نقطة

6- جوناس: 31 هدفا – 46.5 نقطة

7- روبيرت ليفاندوفسكي: 23 هدفا – 46 نقطة

8- كريستيانو رونالدو: 22 هدفا – 44 نقطة

9- ماورو إيكاردي: 22 هدفا – 44 نقطة

10- لويس سواريز: 21 هدفا – 42 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، وفرنسا)، يحتسب بنقطتين، بينما يحتسب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات المصنفة ما بين 6 إلى 11.

أما بقية الدوريات الأوروبية فيحتسب فيها الهدف بنقطة واحدة فقط.

المصدر: RT

عمر بيكضاض