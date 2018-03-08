98 يوما تفصل عشاق المستديرة عن انطلاق مونديال روسيا

بدأت نهائيات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف تلقي بظلالها شيئا فشيئا، ولم يتبق على انطلاقها سوى 98 يوما.

فبعد أقل من أربعة أشهر، وتحديدا في الـ14 من يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

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وتستعد روسيا على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الكروي العالمي، وأصبحت الملاعب والفنادق وكل المرافق الخاصة بالبطولة جاهزة بنسبة كبيرة، كما أن المنتخبات الـ32 المشاركة بدأت بدورها تحضر نفسها.

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من جهته يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عملية بيع تذاكر حضور المباريات، فبعد انتهاء المرحلة الأولى والفترة الأولى من المرحلة الثانية، تنطلق في الـ13 من الشهر الجاري مرحلة جديدة لبيع التذاكر وتستمر حتى الـ3 من أبريل المقبل.

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المصدر: وكالات

عمر بيكضاض