100 يوم تفصل عشاق الساحرة عن انطلاق مونديال روسيا

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم في كرة القدم في روسيا، إذ لم يعد يفصل عشاق الساحرة المستديرة عن إزاحة الستار عن النسخة الـ21 من بطولات المونديال سوى 100 يوم.

وتقام مباريات البطولة وعددها 64، في الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هي موسكو، بطرسبورغ، قازان، نيجني نوفغورود، سارانسك، كالينينغراد، فولغوغراد، يكاترينبورغ، سمارا، سوتشي وروستوف على نهر الدون.

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وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا وزعت على 8 مجموعات وهي:

المجموعة (A): روسيا - السعودية - مصر - الأوروغواي.

المجموعة (B): البرتغال - إسبانيا - المغرب - إيران.

المجموعة (C): فرنسا - أستراليا - بيرو - الدنمارك.

المجموعة (D): الأرجنتين - آيسلندا - كرواتيا - نيجيريا.

المجموعة (E): البرازيل - سويسرا - كوستاريكا - صربيا.

المجموعة (F): ألمانيا - المكسيك - السويد - كوريا الجنوبية.

المجموعة (G): بلجيكا - بنما - تونس - إنجلترا.

المجموعة (H): بولندا- السنغال - كولومبيا - اليابان.

إليكم نتيجة #قرعة_كأس_العالم‼️🏆🙌

أخبرونا رأيكم في مجموعة منتخباتكم المفضلة وهل كانت كما تمنيتم ⁉️ pic.twitter.com/3ck1d3zOrZ — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) 1 декабря 2017 г.

ويفتتح مونديال 2018 بمواجهة منتخب روسيا صاحب الضيافة، ومنتخب السعودية في الـ14 يونيو على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

المصدر:RT

بيكضاض