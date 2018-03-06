بوتين يستعرض مهاراته الكروية قبل 100 يوم من المونديال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيديو بمناسبة اليوم الـ100 المتبقي لانطلاق مونديال روسيا 2018، ظهر فيه الرئيس فلاديمير بوتين وهو يتبادل تمرير الكرة مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وظهر في الفيديو أيضا مجموعة من أساطير الساحرة المستديرة وهم يداعبون الكرة، كالإنجليزي واين روني، والبرازيلي رونالدو، والمكسيكي جورجي كامبوس، والنيجيري جاي جاي أوكوشا، والأسترالي هاري كيويل، والياباني هيديتوشي ناكاتا، وبعض النجوم من بقية الدول المشاركة في مونديال 2018.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الـ21 لكأس العالم في الـ14 من يونيو المقبل، حيث تواجه روسيا المنتخب السعودي في لقاء الافتتاح على أن يسدل الستار على البطولة في الـ15 من يوليو في العاصمة الروسية موسكو.

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المصدر: RT

عمر بيكضاض