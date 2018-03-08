المغرب يخوض مواجهتين وديتين تحضيرا لمونديال روسيا

يستعد المنتخب المغربي لنهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف، لخوض مباراتين وديتين أمام صربيا وأوزبكستان خلال الشهر الجاري.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "مباراتان وديتان للأسود تحضيرا لكأس العالم روسيا 2018.. يخوض المنتخب الوطني الأول مباراتين وديتين استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.. المباراة الأولى للأسود أمام منتخب صربيا ستجرى الجمعة 23 مارس الجاري بملعب تورينو الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية، فيما سيحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة الثانية للنخبة الوطنية أمام منتخب أوزبكستان في الـ27 من مارس".

وأوقعت قرعة مونديال روسيا المنتخب المغربي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998، في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيران.

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ويستهل المغرب مشواره في البطولة في الـ15 من يونيو، بمواجهة منتخب إيران في مدينة سان بطرسبورغ، ثم يلعب بعد ذلك بخمسة أيام مع البرتغال في العاصمة موسكو، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إسبانيا في الـ25 من يونيو بمدينة كالينينغراد .

المصدر: Fédération Royale

عمر بيكضاض