تونس تختبر منتخبات مجموعة المغرب في مونديال 2018

يخوض منتخب تونس 5 مباريات ودية استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، من بينها ثلاثة منتخبات أوقعتها قرعة المونديال في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب.

وسيواجه منتخب تونس "نسور قرطاج" منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران، منافسو جاره المغربي "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم 2018، إضافة إلى مواجهة أخرى ضد كوستاريكا، أما طرف المباراة الخامسة فسيتم تحديده لاحقا.

ويستهل المنتخب التونسي سلسلة مبارياته الودية بمواجهة نظيره الإيراني، يوم 23 مارس المقبل، على ملعب "رادس"، وبعد أربعة أيام من ذلك يواجه نظيره الكوستاريكي، في مدينة نيس الفرنسية.

ويحل منتخب نسور قرطاج ضيفا على نظيره البرتغالي، يوم 28 مايو، في مدينة لشبونة، على أن يلتقي مع إسبانيا، يوم 9 يونيو المقبل، في روسيا.

وأوقعت قرعة كأس العالم تونسي في المجموعة السابعة إلى جانب كل من إنجلترا، بلجيكا وبنما.

ويستهل المنتخب التونسي مشواره في مونديال 2018، بمواجهة نظيره الإنجليزي، يوم 18 يونيو المقبل، وبعد خمسة أيام من ذلك يلتقي مع بلجيكا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب بنما، في 28 يونيو أيضا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي