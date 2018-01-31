إقبال هائل على تذاكر مونديال روسيا مع اختتام فترة البيع الحالية

أسدل الستار اليوم الأربعاء، عن الفترة الأولى (فترة مبيعات القرعة العشوائية الثانية ) من المرحلة الثانية لبيع تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الفترة الأولى من المرحلة الثانية من بيع تذاكر المونديال، لاقت إقبالا واسعا، وبيعت خلالها 4 ملايين و905 آلاف و169 تذكرة.

Более 4,9 млн заявок на билеты ЧМ-2018 подано в первый период второго этапа https://t.co/n3KAoj0g6F pic.twitter.com/hoRP6wFVDS — Р-Спорт (@rsportru) 31 января 2018 г.

ومنذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، كانت الفرصة متاحة أمام عشاق الساحرة المستديرة الساحرة للتقدم بطلبات للحصول على التذاكر بشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets، ويبدو أن الحماسة لمتابعة منافسات كأس العالم روسيا 2018 زادت بشكل كبير مع اقتراب موعد انطلاق العرس الكروي في الصيف المقبل.

وأتت معظم الطلبات من روسيا بواقع 2503957 طلبا، تلتها الدول التالية على قائمة الدول العشر الأكثر تقديما للطلبات: ألمانيا (338414)، والأرجنتين (186005)، والمكسيك (154611)، والبرازيل (140848)، وبولندا (128736)، وأسبانيا (110649)، والبيرو (100256)، وكولومبيا (87786)، والولايات المتحدة الأمريكية (87052)، وهولندا (71096). وبذلك يكون حجم الإقبال الدولي قد بلغ 49 في المئة.

ونتيجة الطلب الكبير، سيتم إجراء قرعة عشوائية لتحديد الجماهير الذين سيحصلون على التذاكر، وسيتم الإعلان عن نتيجة القرعة العشوائية بحلول أواسط شهر مارس/آذار 2018 على أبعد تقدير.

أما الفرصة القادمة المتاحة لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2018، فهي عندما تنطلق الفترة الثانية من المرحلة الثانية في الـ13 من مارس/آذار، وتستمر حتى الـ3 من أبريل/نيسان المقبل، وستباع فيها التذكر بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets (ويخضع ذلك لتوافر التذاكر)، وهو ما يعني أنه سيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

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وستسلم التذاكر التي تم شراؤها خلال مرحلتي البيع الأولى والثانية للمشجعين دون رسوم إضافية، إذ من المقرر أن يبدأ التسليم في أبريل/نيسان – مايو/أيار 2018 (مع إمكانية تغيير التاريخ).

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 يونيو/حزيران، لغاية الـ15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: فيفا

أليكسي اسبر