افتتاح 5 مراكز في الخارج معنية بتسليم "هوية المشجع" لمونديال روسيا

أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن افتتاح 5 مراكز في القارة العجوز لتسليم هوية المشجع للراغبين بحضور كأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا الصيف القادم.

والمراكز الخمسة الجديدة لتسلم هوية المشجع ستكون في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وصربيا وفنلندا، ويمكن لأي شخص اختيار طريقة ومكان استلامه لهوية المشجع الخاصة به عند تعبئته للاستمارة على الموقع التالي:www.fan-id.ru

1- المركز الروسي للعلوم والثقافة في ألمانيا - برلين - شارع Friedrichstraße بناية 176-179 -هاتف: 491777569084+

2- المركز الروسي للعلوم والثقافة في إسبانيا - مدريد - شارع Alkala بناية 61- هاتف: 34675595218+

3- المركز الروسي للعلوم والثقافة في إيطاليا - روما- شارع bendetto kairoli بناية 6- هاتف: 393478899990+

4- المركز الروسي للعلوم والثقافة في صربيا- بيلغراد- شارع Karaleove Natali بناية 33- هاتف: 381694603445+

5- المركز الروسي للعلوم والثقافة في فنلندا - هيلسينكي- Nordenkildinkaty بناية 1- هاتف : 358465337147+

ويستطيع أي شخص الحصول على هوية المشجع عن طريق البريد أو عن طريق مراكز (VFS Global) للتأشيرات (الإصدار) المنتشرة حول العالم.

http://minsvyaz.ru

وللحصول على هوية المشجع، يجب شراء تذكرة مباراة على الأقل من مباريات مونديال 2018، وتعتبر هوية المشجع إلزامية لحضور مباريات كأس العالم 2018، وهي بمثابة ممر إلى الملاعب لحضور المباريات، بالإضافة إلى أنها وثيقة تحل محل تأشيرة الأجانب "الفيزا" للقدوم إلى روسيا، وتمنح صاحبها حرية التنقل مجانا عبر وسائل النقل العمومية داخل وبين المدن الـ11 المستضيفة لبطولة كأس العالم أيام المباريات.

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وبحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا الإجراء، هو تعزيز الأمن خلال الأحداث الرياضية، والحد من أعمال العنف، ومكافحة السوق السوداء في مجال بيع بطاقات المباريات.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: "minsvyaz.ru"

أليكسي اسبر