قوانين صارمة لحماية تذاكر مونديال روسيا من التزوير

وافق مجلس مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، على إقرار قانون جديد، بفرض غرامات نقدية، لمحاربة الطرق غير الشرعية، لتزوير وبيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2018.

وستعادل غرامة بيع التذاكر بطريقة غير شرعية، 20 و25 مرة قيمة التذكرة الواحدة، ولن تقل عن 50 ألف روبل روسي (حوالي 830 دولارا).

بينما ستزيد قيمة الغرامة بمقدار 30 مرة، إذا كان المخالف موظفا عاما، ولن تقل عن 150 ألف روبل (ألفين وخمسمئة دولار).

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أما إذا خالفت شركة هذه القواعد، فستدفع غرامة قد تصل إلى مليون روبل (حوالي 16500 دولار)، فضلا عن إيقاف نشاطها لثلاثة أشهر.

أما في حالة تزوير التذاكر، أو وثائق من شأنها تسهيل الحصول على تذاكر حضور مباريات المونديال، فإن الغرامة ستتراوح بين 70 ألف روبل (حوالي ألف و100 دولار)، لغاية مليون ونصف المليون روبل (25 ألف دولار) بالنسبة للشركات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن موقعه الرسمي على الإنترنت، هو المخوّل الشرعي الوحيد، للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2018.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر