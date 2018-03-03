وفاة إينو نجم المصري السابق إثر حادث مروري أليم
توفي محمد سلامة (إينو) صانع لعب النادي المصري البورسعيدي ولاعب منتخب مصر في ثمانينات القرن الماضي عن 59 عاما أثر حادث سير، اليوم السبت.
وقال النادي المصري إن إينو توفي بعد انقلاب سيارته على طريق يربط بين بورسعيد والقاهرة لدى عودته من المدينة الساحلية.
#المصري ينعى رمزه التاريخي الكابتن محمد سلامة الشهير بـ “اينو”— Al-Masry SC (@AlMasrySC) 3 март 2018 г.
التفاصيل : https://t.co/fBENdbHZAi#AlMasrySCpic.twitter.com/C5kgMexEv1
وقال الموقع الرسمي للمصري يوم السبت"مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى الكابتن محمد سلامة.. إينو.. أحد أهم رموز النادي المصري على مدار تاريخه".
وفد من مجلس إدارة النادي #المصري وقدامى الرياضيين في القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة نجمنا الراحل الكابتن “اينو”— Al-Masry SC (@AlMasrySC) 3 март 2018 г.
التفاصيل : https://t.co/5UXnw9ylbI#AlMasrySCpic.twitter.com/x307sMWA4o
وسار المعتز بالله إينو نجل اللاعب الراحل على خطى والده عندما لعب في صفوف الزمالك ثم انضم إلى الأهلي قبل اعتزال اللعبة.
المصدر: رويترز
فادي سيمير