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"الكونكاكاف" يرفع عدد المنتخبات في بطولة الكأس الذهبية

الرياضة

Reuters
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أعلن منظمو بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم عن زيادة المنتخبات المشاركة من 12 إلى 16 منتخبا بداية من عام 2019، وستقام المنافسات بمناطق متفرقة في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وتقام البطولة عادة كل عامين في الولايات المتحدة وينتمي معظم المشاركين لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وتوجه دعوات أحيانا لدول بعيدة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية.

وحصلت الولايات المتحدة والمكسيك على اللقب 13 مرة في 14 نسخة منذ انطلاق البطولة في 1991 وكانت كندا الدولة الوحيدة التي كسرت احتكار اللقب عام 2000.

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وقال اتحاد الكونكاكاف في بيان: "وسط المساعي لإقامة مباريات البطولة خارج أمريكا الشمالية ستنهي نسخة 2019 انتظارا طويلا للاتحادات الأعضاء وجماهير أمريكا الوسطى والكاريبي لمتابعة المباريات في بلدانهم".

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة إقامة بطولة أوروبا 2020 في 12 دولة داخل القارة العجوز. 

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

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