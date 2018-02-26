جوائز مالية ضخمة في "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في ختام مؤتمره، الاثنين، في سلوفاكيا أن المنتخبات الـ 24 التي ستخوض كأس أوروبا 2020 ستتقاسم منحة مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 371 مليون يورو.

وسيحصل كل منتخب على 9,25 ملايين يورو كبدل مشاركة، إضافة إلى 1,5 مليون عن كل فوز في دور المجموعات و750 ألفا في حال التعادل. ويحصل المنتخب المتأهل إلى ثمن النهائي على مليوني يورو، وإلى ربع النهائي على 3,25 ملايين، والى نصف النهائي على 5 ملايين.

وينال الفائز باللقب 10 ملايين يورو إضافية مقابل سبعة ملايين للوصيف، أي أن مجمل ما يناله البطل يصل إلى 34 مليون يورو كحد أقصى إذا فاز في كل مبارياته في الدور الأول، مقابل 27 مليونا في 2016.

إلى ذلك، رفض مؤتمر الاتحاد الأوروبي طلب جزيرة جيرزي الإنجليزية الواقعة بين المملكة المتحدة وفرنسا بالانضمام إليه، لكونها لم تنل النصاب المطلوب في التصويت (ثلثا الأعضاء). وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، السلوفيني الكسندر تشيفيرين تعليقا على هذا الأمر "نحن مستعدون لتحديث أنفسنا، لكننا لن نخالف القواعد التي تنص عليها قوانيننا".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير