شاهد.. "صاروخ ماديرا" يحرم نفسه من "هاتريك"!

هز ريال مدريد شباك ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء بينهما، اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للفريق الملكي، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة في الزاوية اليسرى، بعد تمريرة بالكعب من زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأضاف الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بتسديدة في الزاوية القريبة اليسرى، بعد تمريرة أخرى من كريم بنزيما.

وعاد الدون رونالدو "صاروخ ماديرا"، في الدقيقة 61، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لأصحاب الأرض، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء، مررها له زميله لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى.

ورفع كريستيانو رونالدو، بذلك رصيد إلى 14 هدفا، في الموسم الحالي لليغا، علما بأنه غاب عن عدة مباريات في البداية، ومن مواجهات أخرى.

وحرم كريستيانو رونالدو نفسه من التوقيع على الثلاثية "هاتريك"، عندما تنازل لزميله كريم بنزيما لتنفيذ ضربة جزاء، في الدقيقة 89 حصل عليها غاريث بيل، وترجمها الفرنسي إلى الهدف الرابع للميرنجي.

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ورفع ريال مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 51 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب الليغا، مقلصا الفارق إلى 4 نقاط، بينه وبين جاره الوصيف أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على إشبيلية، غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 28 نقطة، ويحتل المركز السادس عشر، حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT

نايف الكوردي