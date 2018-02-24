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ريال مدريد يستضيف ديبورتيفو ألافيس.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ريال مدريد يستضيف ديبورتيفو ألافيس.. التشكيلة الأساسية
Reuters
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يستضيف ريال مدريد فريق ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت في الساعة (18:15) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس:

1-  الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

5- الفرنسي رافائيل فاران

6- ناتشو فرنانديز

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

9- الفرنسي كريم بنزيما

11- الويلزي غاريث بيل

14- البرازيلي كاسيميرو

15- الفرنسي تيو هيرنانديز

17- لوكاس فاسكيز

23- الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش.

في حين اختار أبيلاردو فيرنانديز أنتونيا (47 عاما)، المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الملكي:

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ويشغل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الثالث على سلم ترتيب الليغا، برصيد 48 نقطة، بفارق 7 نقاط الوصيف جاره أتلتيكو مدريد، بينما يتربع برشلونة في الصدارة برصيد 62 نقطة.

المصدر: "twitter/realmadrid"

نايف الكوردي 

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