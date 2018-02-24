زيدان يعتذر للاعب لم يلمس الكرة!

اعتذر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، للاعب الفريق دانيال سيبايوس، لواقعة مباراته ضد فريق ليغانيس، المؤجلة من الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وزج زيدان بلاعب خط الوسط دانيال سيبايوس، البالغ من العمر 21 عاما، في نهاية المباراة لمدة 29 ثانية فقط، ولم يستطع اللاعب حتى لمس الكرة، ما جعله يصاب بالإحباط ويتجه غاضبا إلى غرفة تغيير الملابس.

وقال زيدان: "أنا أيضا لم يعجبني هذا الموقف، ولذا اعتذرت له. دانيال لا يحصل على وقت كاف للعب، ومع ذلك يواصل العمل".

وجاء حديث زيدان خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة ريال مدريد وضيفه ديبورتيفو ألافيس، في وقت لاحق من اليوم، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار مباريات المرحلة الـ 25 من الليغا الإسبانية.

ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الثالث في الدوري، برصيد 48 نقطة، بفارق 7 نقاط الوصيف جاره أتلتيكو مدريد، بينما يتربع برشلونة في الصدارة برصيد 62 نقطة.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي