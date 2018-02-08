المارد الأحمر يواصل سلسلة انتصاراته

دك الأهلي فريق حصون المقاولون العرب ثلاثة أهداف من دون رد، في عقر داره، اليوم الخميس، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية المارد الأحمر كل من، المهاجم الجنوب إفريقي فاكاماني ماهلامبي (د. 8)، والمهاجم المغربي وليد أزارو (د. 25)، وعبد الله السعيد (د. 90).

وواصل الأهلي، بذلك سلسلة انتصاره وهو التاسع له على التوالي، وابتعد في صدارة الدوري، برصيد 57 نقطة، موسعا الفارق إلى 12 نقطة، بينه وبين أقرب ملاحقيه الإسماعيلي.

في حين، مني المقاولون العرب بالهزيمة الأولى بعد فوز وثلاثة تعادلات متتالية، وتوقف رصيده عند 31 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook.com/Officialahlysc"

نايف الكوردي