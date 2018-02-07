صحيفة: برشلونة دخل الصراع مع ريال مدريد على ضم محمد صلاح

دخل نادي برشلونة في صراع مع غريمه التقليدي ريال مدريد، من أجل الظفر بخدمات النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكر موقع "فوتبول ترانسفير" أن فريق برشلونة يستعد للدخول في معركة مع الفريق الملكي من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إثر تألقه اللافت مع "الريدز".

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وأشار المصدر إلى أن الفريق الكتالوني يأمل في التعاقد مع الفرعون المصري خلال الانتقالات الصيفية، بعد ضمه زميل صلاح في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي فريق ليفربول برصيد 21 هدفا، ويشغل المركز الثاني في قائمة هدافي البريمير ليغ، بفارق هدف عن المتصدر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول، في الصيف الماضي، قادما من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين يورو كإضافات.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي