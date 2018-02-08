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بالفيديو.. محـمـد صـلاح يتحدث عن مسيرته ومستقبله

08 فبراير 2018 | 18:42 GMT
بالفيديو.. محـمـد صـلاح يتحدث عن مسيرته ومستقبله
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Lee Smith / Reuters

صرح النجم المصري محمد صلاح بأنه يسعى للتفوق على مهاجم توتنهام، هاري كين، والوصول مع فريقه ليفربول لأفضل المراكز، ومساعدة منتخب بلاده في اجتياز حاجز الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وقال الفرعون في مقابلة أجرتها معه صحيفة (ماركا) الإسبانية، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يعيش أفضل اللحظات في مسيرته: "نعم إلى حد كبير. كنت أسجل دائما لكل من لعبت له، ولكن هذا الموسم أحرز أهدافا أكثر، ومع ذلك هذه ليست مفاجأة بالنسبة لي".

وتحدث النجم المصري عن أهمية دور مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في توهجه الآن، قائلا: "لقد تحدثت معه قبل انضمامي لليفربول. لقد ساعدني على الاندماج مع الفريق بسرعة شديدة، وكذلك على أرض الملعب. نحن سعداء معا. أصبحت أتقن اللعب في مركز الجناح أو صانع الألعاب أو حتى المهاجم. في الماضي كنت أفضل مراكز قليلة".

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وأضاف صلاح: "هدفي في الفترة المقبلة هو الحصول على مركز جيد في جدول الدوري، وعبور الدور الأول مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا".

أما فيما يتعلق بمنافسته مع هاري كين على لقب هداف الدور الإنجليزي الممتاز، قال النجم المصري: "إنه لاعب عظيم، خلال العامين الماضيين أصبح بالفعل هداف الدوري الإنجليزي. كين يلعب في مركز رأس الحربة ولديه فرص أكثر مني لتسجيل الأهداف، لأنني ألعب في مركز الجناح. أريد التفوق عليه، خلال المباريات المتبقية سنرى ماذا سيحدث".

وأحرز محمد صلاح، الذي يعيش أفضل اللحظات في مسيرته حاليا، 21 هدفا في البريمير ليغ، حتى الآن، ويتنافس على لقب الهداف مع هاري كين، المتصدر برصيد 22 هدفا، كما ينافس المصري على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ضد نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة (21 هدفا)، والمهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني، هداف باريس سان جيرمان (22 هدفا).

المصدر: وكالات

نايف الكوردي

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