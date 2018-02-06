ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تثبيت عقوبة الإيقاف بحق داني كارفخال، مدافع ريال مدريد، ليغيب عن مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وعوقب الظهير الأيمن داني كارفخال بالإيقاف لمباراتين بسبب "تعمده الحصول على إنذار"، لإضاعة الوقت في الدقيقة الأخيرة من مباراته ضد أبويل نيقوسيا (6-0)، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للتشامبيونز ليغ.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "رفض طعن ريال مدريد وبناء عليه فإن القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد بتاريخ 7 ديسمبر صار نافذا".

وأوضح البيان: "نظرا لأن كارفخال لم يشارك بالفعل في مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند التي أقيمت في السادس من ديسمبر 2017 فإنه سيتعين على اللاعب الغياب عن مباراة أخرى في البطولة الأوروبية".

وسيفتقد ريال مدريد بذلك جهود ظهيره الأيمن داني كارفخال، وربما تنطبق هنا مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، إذ ستكون هذه فرصة للجمهور المغربي لمشاهدة مواطنه أشرف حكيمي، الذي من المنتظر أن يستعين الفرنسي زين الدين زيدان بخدماته في موقع الظهير الأيمن.

ويستضيف ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فريق باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء 14 فبراير/شباط الجاري، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، وذلك ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 16 من التشامبيونز ليغ.

المصدر: " رويترز"

نايف الكوردي