 
مباشر

ريال مدريد يقدم خدمة مجانية للفرعون صلاح

الرياضة

ريال مدريد يقدم خدمة مجانية للفرعون صلاح
AFP Ian KINGTON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtfv

امتنع ريال مدريد الإسباني عن القيام بصفقات للسنة الثالثة على التوالي خلال الميركاتو الشتوي، رغم ربطه بعدد كبير من نجوم الكرة في العالم.

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ما يقرب من 40 لاعبا ربطتهم تقارير صحفية بالانتقال للفريق الملكي، كان أبرزهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى أسماء عديدة أخرى مثل إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، وليوناردو بونوتشي من ميلان، وجونكالو غيديس من فالنسيا.

إقرأ المزيد
الفرعون صلاح يكسر رقما عمره أكثر من قرن!



وأوضحت الصحيفة أن مصدر هذه الشائعات هو متابعة ريال مدريد بالفعل لبعض هؤلاء اللاعبين، بينما خرجت شائعات أخرى بثها وكلاء اللاعبين، الذين حاولوا تشجيع عملية انضمام موكليهم لصفوف الميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن لا أحد من هؤلاء اللاعبين انضم في النهاية لريال مدريد، إلا أن مجرد ارتباط اسم أحدهم بالانتقال للملكي يفيده كثيرا، ويرفع قيمته السوقية في حال رحيله عن ناديه خلال الميركاتو الصيفي.

إقرأ المزيد
3 دلائل على أن الأرجنتيني إيكاردي مدريدي

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
إيران.. ماذا بين روحاني وخامنئي؟