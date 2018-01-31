3 دلائل على أن الأرجنتيني إيكاردي مدريدي

أثار اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي الجدل، حول مغادرته "النيراتزوري" بسبب صورة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشر اللاعب الأرجنتيني ذو الـ24 عاما صورة أرفقها بعبارة: "أن تنمو، يعني أنك تستطيع أن تقول وداعا"، وفي تعليقه على الصورة قال أيضا :"إلى اللقاء، إلى اللقاء".

Chau Chau 👋🤔 A post shared by Mauro Icardi (@mauroicardi) on Jan 29, 2018 at 10:48am PST

فبعد التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة التي ربطت اللاعب الدولي الأرجنتيني بالانتقال لريال مدريد الإسباني، أثارت هذه الصورة الكثير من الجدل في وسائل الإعلام، حيث توقعت أن إيكاردي يكتب رسالة الوداع قبل الرحيل إلى النادي الملكي.

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وذكرت تقارير إعلامية أيضا أن زوجة إيكاردي تتواجد في العاصمة الإسبانية في الفترة الأخيرة، قبل أن تعلن الزوجة أنها في مدريد بهدف العمل فقط.



كما ذكر مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي في لقاء صحفي بعد جولة أوروبية التقى خلالها مع لاعبيه وتحدث معهم عن برنامجه الإعدادي لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف القادم، أنه التقى ماورو إيكاردي، وأكد له أنه سيكون ضمن قائمة لاعبي التانغو في النهائيات وطالبه بالتركيز، وكشف عن قرب التحاقه بريال مدريد.

ولعب إيكاردي 24 مباراة مع الإنتر هذا الموسم سجل خلالها 18 هدفا في مباريات الدوري الإيطالي بالإضافة لتمريرة حاسمة واحدة.

المصدر: sport-express.ru+وكالات

أليكسي اسبر