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تشيلسي يضم البرازيلي إيمرسون من روما الإيطالي

الرياضة

تشيلسي يضم البرازيلي إيمرسون من روما الإيطالي
@ChelseaFC
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أعلن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي إيمرسون بالميري (23 عاما) قادما من روما الإيطالي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم.

ونقل موقع تشيلسي عن إيمرسون قوله: "جئت إلى هنا لأنه فريق رائع ذو تاريخ عظيم.. إنني أحقق اليوم أحد أحلامي بارتداء قميص فريق بهذه العظمة".

وأضاف: "أتابع الكرة الإنجليزية مذ كنت في الخامسة عشرة من عمري، كرة القدم هنا رائعة لكن الأروع أن أكون طرفا فيها".

وانضم إيمرسون إلى روما عام 2015 قادما من سانتوس البرازيلي، ونال العام الماضي الجنسية الإيطالية واستدعي إلى المنتخب الإيطالي في أيار/مايو من قبل المدرب جانبييرو فنتورا، لكنه أصيب في المرحلة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي واضطر للانسحاب من التشكيلة.

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وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن إيمرسون سيكلف النادي اللندني 17.6 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 24.9 مليون دولار.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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