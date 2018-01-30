أوباميانغ وصل إلى أرسنال!

وصل الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم دورتموند الألماني إلى مقر تدريبات أرسنال الإنجليزي لإجراء مباحثات حول انتقاله إلى صفوف النادي حسبما أكدت وسائل إعلامية بريطانية وألمانية.

وعرضت شبكة سكاي سبورت، اليوم الثلاثاء، صورا لسيارة بزجاج داكن تصل إلى مركز تدريبات أرسنال، شمال لندن، مؤكدة أن أوباميانغ كان يستقلها.

كما أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن والد أوباميانغ غادر قبل ذلك بقليل مطار دورتموند على متن طائرة خاصة متجهة إلى لندن.

وحسب أكثر من وسيلة إعلامية بريطانية، فإن النادي اللندني يتجه للتعاقد مع الدولي الغابوني مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 68 مليون يورو).

وكانت تقارير ألمانية وإنجليزية كشفت الاثنين أن الناديين على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب.

ويريد أرسنال تعويض انتقال مهاجمه الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، في صفقة شملت قدوم الدولي الأرمني هنريك مخيتاريان إلى النادي اللندني.

لكن دورتموند أكد في الوقت ذاته أنه لن يتخلى عن لاعبه قبل إيجاد بديل مناسب له.

وسبق أن رفض دورتموند حسب تقارير صحفية أيضا عرضا من أرسنال الأسبوع الماضي بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن أوباميانغ (28 عاما).

ولا تبدو العلاقة بين دورتموند وأوباميانغ في أفضل أحوالها، فهداف الدوري الألماني الموسم الماضي، تلقى أكثر من مرة عقوبات تأديبية من إدارة ناديه، آخرها إيقافه لمباراة واحدة في يناير/كانون الثاني الحالي بعد تغيبه عن اجتماع دعا إليه مدربه النمساوي بيتر شتويغر.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير