الأهلي المصري يضم الجزار إلى صفوفه

أعلن نادي الأهلي المصري عن التعاقد مع محمود الجزار مدافع نادي كهرباء الإسماعيلية مقابل مليوني جنيه لمدة 4 سنوات ونصف الموسم لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء تعاقد الأهلي مع الجزار بعد متابعته من قبل اللجنة الفنية في النادي والتي يرأسها علاء ميهوب وعضوية حمدي أبو راضي وناجي خليل.

✍ الأهلي يضم مدافع كهرباء الإسماعيلية لمدة 4 سنوات ونصفhttps://t.co/d3YBWZOJi5pic.twitter.com/vQV2vkdKGB — Al Ahly SC (@AlAhly) 29 января 2018 г.

إقرأ المزيد

وتمت الصفقة في حضور كل من عدلي القيعي مدير التسويق بالأهلي والمهندس محمد السيد رئيس شركة كهرباء الإسماعيلية والمهندس علي خلاف نائب رئيس الشركة ووائل سعيد وكيل أعمال اللاعب.

وأشار المدافع صاحب الـ20 عاما أن الأهلي حلم كبير لأي لاعب في مصر، موضحا أن طموحه بلا حدود مع الفريق الأحمر.



وأكد أنه يحترم جميع اللاعبين في خط الدفاع ويعلم جيدا صعوبة المنافسة، ولكنه يسعى للحصول على ثقة المدير الفني حسام البدري.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر