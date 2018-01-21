نادال يحجز مكانه في ربع نهائي أستراليا المفتوحة

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع والعشرين 6-3 و6-7 (4-7) و6-3 و6-3 السبت في ملبورن.

ويلتقي نادال، وصيف بطل العام الماضي وحامل اللقب في 2009، في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش السادس والذي تغلب على الإسباني الآخر بابلو كارينيو 6-7 (2-7) و6-3 و7-6 (7-0) و7-6 (7-3).

واحتاج نادال إلى 3 ساعات و51 دقيقة للتخلص من عقبة الأرجنتيني وتحقيق فوزه الرابع عليه في أربع مواجهات بينهما، وهي المرة العاشرة التي يبلغ فيها نادال الدور ربع النهائي للبطولة الأسترالية.

Nadal: "You can't expect easy matches when you're playing in big tournaments and against good players. So, it was a tough match... The most important thing for me is after not playing anything before here, I am able to be in the quarter-finals."



💭 #AusOpenpic.twitter.com/joQmUzytTQ — ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 21, 2018

ويتفوق نادال على سيليتش في 6 مباريات جمعت بينهما وفاز عليه 5 مرات متتالية، ( منها فوزان العام الماضي في نصف نهائي دورتي شنغهاي للماسترز واكابولكو المكسيكية) مقابل خسارة واحدة كانت في المواجهة الأولى بينهما في نصف نهائي دورة بكين عام 2009.

وهي المرة الثانية التي سيلتقي فيها نادال وسيليتس في ملبورن بعد الأولى في ثمن النهائي عام 2011 عندما فاز الماتادور 6-2 و6-4 و6-3.

وعادل سيليتش إنجاز مواطنه غوران إيفانيسيفيتش بتأهله إلى ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية، والثانية في ملبورن بعد 2010 عندما خرج من دور الأربعة.

وكان إيفانيسيفيتش خاض 11 ربع نهائي في الغراند سلام في الفترة بين 1980 و2004.

يذكر أن سيليتس وإيفانيسيفيتش هما الكرواتيان الوحيدان المتوجان بلقب في الغراند سلام حيث نال الأول فلاشينغ ميدوز عام 2014، والثاني ويمبلدون عام 2001.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير