بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي

يحتضن ملعب "انفيلد" في هذه اللحظات مباراة القمة بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أليكس أوكسيلد – تشيمبرلين هدف التقدم للريدز مبكرا في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

ورد الألماني ليروي ساني بهدف التعادل للسيتي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى القوية.

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المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي