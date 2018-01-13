توتنهام يقهر إيفرتون برباعية .. (فيديو)

كرم فريق توتنهام هوتسبير ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين فريق توتنهام في المقدمة في الشوط الأول بهدف سجله في الدقيقة 26. ومن ثم عزز زميله المهاجم هاري كين تقدم أصحاب الأرض بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (47 و59)، واختتم النجم الدنماركي كريستيان إيركسن رباعية الفريق اللندني في الدقيقة 81، من زمن اللقاء الذي عقد على ملعب "ويمبلي" في عاصمة الضباب لندن.

وصالح توتنهام جماهيره بهذا الفوز، بعد تعادله على أرضه أمام وست هام يونايتد في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، متقدما إلى المركز الرابع حتى الآن.

وفي هذه الأثناء، مني إيفرتون بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 27 نقطة ليحتل المركز التاسع على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: "tvgoal"

نايف الكوردي