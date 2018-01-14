بالفيديو جماهير ليفربول تغني.. "بعنا كوتينيو.. لكن لدينا صلاح ماني .. "

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عبر موقعه مقطع فيديو يتضمن أغنية لجماهير ليفربول مهداة للاعبي الريدز، وفي مقدمتهم النجم محمد صلاح بعد رحيل البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة.

وكتب الفيفا كلمات الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي جاء فيها: "بعنا كوتينيو ... لكن لدينا صلاح، ماني ماني وبوبي فيرمينيو".

"بعنا كوتينيو... لكن لدينا صلاح، ماني ماني وبوبي فيرمينيو" 🎶🎵🎤@SoccerAM video by

pic.twitter.com/hoIjj26LJf — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 14, 2018

وقاد النجم المصري محمد صلاح في وقت سابق من اليوم فريقه ليفربول في أول مباراة يخوضها الريدز، بعد رحيل كوتينيو إلى إلحاق الهزيمة الأولى بضيفه مانشستر سيتي في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز بهدف عالمي.

وانتقل فيليبي كوتينيو إلى برشلونة في موسم الانتقالات الشتوية الجارية بموجب صفقة قياسية بلغت قيمتها الإجمالية 160 مليون يورو، ليصبح بذلك ثاني أغلى لاعب في التاريخ.

المصدر: "twitter/fifacom_ar"

نايف الكوردي