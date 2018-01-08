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10 عرب فازوا بجائزة أفضل لاعب إفريقي

الرياضة

10 عرب فازوا بجائزة أفضل لاعب إفريقي
Reuters AI Project
أولهم مغربي وآخرهم مصري.. 10 عرب فازوا بجائزة أفضل لاعب إفريقي
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بعد هيمنة مطلقة في العقدين الأخيرين للاعبين الأفارقة من جنوب الصحراء على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، تمكن الجزائري رياض محرز من كسر هذه السيطرة، وخطف الجائزة في 2016.

وواصل المصري محمد صلاح صحوة اللاعبين العرب في العامين الأخيرين، بتتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، ليكون بذلك ثاني مصري، وعاشر عربي ينال هذه الجائزة.

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ونستعرض هنا قائمة تضم 10 لاعبين عرب سبق لهم التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي:

1- المغربي أحمد فرس: هو أول لاعب عربي يتوج بالجائزة، وكان ذلك في العام 1975، أي قبل عام واحد من تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه والأخيرة.

2- التونسي طارق ذياب: ثاني عربي يتوج بالجائزة، وكان ذلك في العام 1977.

3- الجزائري الخضر بلومي: توج بالجائزة عام 1981.

4- المصري محمود الخطيب: نال الجائزة عام 1983

5- المغربي محمد التيمومي: ثاني مغربي يفوز بالجائزة (1985).

6- المغربي بادو زاكي: ثالث مغربي وسادس عربي يتوج بالجائزة (1986).

7- الجزائري رابح ماجر: ثاني جزائري يفوز بالجائزة في العام 1987.

8- المغربي مصطفى حجي: رابع مغربي وثامن عربي يفوز بالجائزة (1998).

9- الجزائري رياض محرز: حصد محرز الجائزة لعام 2016، بعدما غاب اللاعبون العرب عن التتويج لمدة قاربت الـ19 عاما.

10- المصري محمد صلاح: توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017.

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تجدر الإشارة إلى أن جائزة لاعب العام في إفريقيا، أو جائزة الكرة الذهبية الإفريقية كما تسمى سابقا، تمنح منذ العام 1970، لأفضل لاعب في القارة السمراء، من طرف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حتى العام 1994، ليتولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) مسؤولية منح الجائزة.

المصدر: RT

عمر بيكضاض

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