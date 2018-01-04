المصري محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017

توج المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، خلال الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم اليوم الخميس، في العاصمة الغانية أكرا.

وتفوق محمد صلاح على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول الإنجليزي، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعتبر محمد صلاح ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد أسطورة الأهلي محمود الخطيب الذي توّج بالجائزة عام 1983.

🙌 Congratulations, Mo! 🙌@22mosalah has been named CAF African Player of the Year for 2017. 👏🔥 pic.twitter.com/j1i0DOUuH2 — Liverpool FC (@LFC) January 4, 2018

وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1990. وسجل هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (2-1). كما ساهم في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، قبل أن يخسر أمام الكاميرون.

ومع ناديه، برز صلاح لاسيما في الجانب التهديفي، ويحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب هدافي البريميرليغ بـ 17 هدفا، بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين.

صلاح هو عاشر لاعب عربي يفوز بالجائزة بعد أحمد فراس عام 1975، وطارق ذياب 1977، ولخضر بلومي 1981، ومحمود الخطيب 1983، ومحمد التيمومي 1985، وبادو زاكي 1986، ورابح مادجر 1987، ومصطفى حاجي 1998، ورياض محرز 2016.

المصدر: وكالات

فادي سيمير