مدرب ليستر يحرم الجزائري محرز من انتزاع لقب أغلى لاعب عربي

أغلق مدرب ليستر سيتي، الفرنسي كلود بويل، الباب في وجه ليفربول بعدما أكد أنه لن يفرط في خدمات النجم الجزائري رياض محرز، ولن يسمح له بالرحيل عن ليستر خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير عدة، قد ربطت محرز بالانضمام إلى ليفربول، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، لتعويض النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي انتقل حديثا إلى برشلونة، إلا أن مدرب ليستر قطع الطريق على "الريدز"، كما حرم محرز من الانتقال إلى فريق عريق، وانتزاع لقب أغلى لاعب عربي من المصري محمد صلاح، الذي انضم الصيف الماضي، إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو.

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ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية فقد صرح بويل قائلا: "من المهم جدا أن يحافظ محرز على تركيزه حتى نهاية الموسم.. أنا سعيد جدا من أجله وأعتقد أنه يستمتع بما يقدمه وبتواجده في الفريق.. لقد أخبرته أن يتجاهل كل هذه الأنباء وأن يظل ملتزما بمساعدة ليستر سيتي حتى نهاية الموسم.. نحن نحاول تطوير طريقة الأداء على أرضية الملعب وهو يحب ذلك.. محرز يقدم مستويات رائعة.. يسجل ويصنع الأهداف بشكل رائع وخاصة في المباريات الأخيرة".

واستعاد النجم الدولي الجزائري توهجه هذا الموسم، بعدما تسبب بـ12 هدفا في 22 مباراة خاضها مع ليستر سيتي (سجل 7 وصنع 5)، وبدأ يذكر عشاق الفريق، بالأداء الذي بصم عليه قبل موسمين، عندما ظفر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد "فريق الثعالب" للتويج بلقب البريمير ليغ للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض